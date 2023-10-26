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Макрон вважає, що вторгнення Ізраїлю в Сектор Гази було б помилкою

"Українська правда"Четвер, 26 жовтня 2023, 00:11
Макрон вважає, що вторгнення Ізраїлю в Сектор Гази було б помилкою
Президент Франції Еммануель Макрон і президент Єгипту Абдель-Фаттах ас-Сісі позують перед переговорами в Каїрі, фото Christophe

Президент Франції Еммануель Макрон заявив в середу в Каїрі, що масштабне наземне вторгнення Ізраїлю в Сектор Гази було б помилкою.

Джерело: France24

Деталі: За його словами, це завдасть шкоди цивільному населенню, і не гарантує довгострокової безпеки Ізраїлю. 

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Він наголосив, що гуманітарна допомога повинна надходити в Сектор Гази без перешкод. 

За його словами, незабаром прибуде корабель ВМС Франції, щоб доставити допомогу в лікарні Гази. Літак з основними припасами прибуде до Єгипту. 

Візит Макрона до Єгипту відбувся після того, як ООН попередила, що буде змушена припинити операції з надання допомоги в Секторі Гази через скорочення запасів палива.

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Теми: ІзраїльФранціяМакронСектор Гази
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