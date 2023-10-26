Макрон вважає, що вторгнення Ізраїлю в Сектор Гази було б помилкою
Четвер, 26 жовтня 2023, 00:11
Президент Франції Еммануель Макрон заявив в середу в Каїрі, що масштабне наземне вторгнення Ізраїлю в Сектор Гази було б помилкою.
Джерело: France24
Деталі: За його словами, це завдасть шкоди цивільному населенню, і не гарантує довгострокової безпеки Ізраїлю.
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Він наголосив, що гуманітарна допомога повинна надходити в Сектор Гази без перешкод.
За його словами, незабаром прибуде корабель ВМС Франції, щоб доставити допомогу в лікарні Гази. Літак з основними припасами прибуде до Єгипту.
Візит Макрона до Єгипту відбувся після того, як ООН попередила, що буде змушена припинити операції з надання допомоги в Секторі Гази через скорочення запасів палива.
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Передісторія:
- 24 жовтня Макрон прибув до Ізраїлю з візитом солідарності.
- 25 жовтня стало відомо, що Ізраїль погодився відкласти наземну операцію в Секторі Гази, поки США не встановлять у регіоні протиповітряну оборону для своїх військ.