Макрон считает, что вторжение Израиля в Сектор Газа было бы ошибкой
Четверг, 26 октября 2023, 00:11
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в среду в Каире, что масштабное наземное вторжение Израиля в Сектор Газа было бы ошибкой.
Источник: France24
Детали: По его словам, это нанесет вред гражданскому населению, и не гарантирует долгосрочной безопасности Израиля.
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Он отметил, что гуманитарная помощь должна поступать в Сектор Газа без помех.
По его словам, вскоре прибудет корабль ВМС Франции, чтобы доставить помощь в больницы Газы. Самолет с основными припасами прибудет в Египет.
Визит Макрона в Египет состоялся после того, как ООН предупредила, что будет вынуждена прекратить операции по оказанию помощи в Секторе Газа из-за сокращения запасов топлива.
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Предыстория:
- 24 октября Макрон прибыл в Израиль с визитом солидарности.
- 25 окрября стало извесно, что Израиль согласился отложить наземную операцию в Секторе Газа, пока США не установят в регионе противовоздушную оборону для своих войск.