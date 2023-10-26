Макрон считает, что вторжение Израиля в Сектор Газа было бы ошибкой

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси позируют перед переговорами в Каире, фото Christophe

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в среду в Каире, что масштабное наземное вторжение Израиля в Сектор Газа было бы ошибкой.

Источник: France24

Детали: По его словам, это нанесет вред гражданскому населению, и не гарантирует долгосрочной безопасности Израиля.

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Он отметил, что гуманитарная помощь должна поступать в Сектор Газа без помех.

По его словам, вскоре прибудет корабль ВМС Франции, чтобы доставить помощь в больницы Газы. Самолет с основными припасами прибудет в Египет.

Визит Макрона в Египет состоялся после того, как ООН предупредила, что будет вынуждена прекратить операции по оказанию помощи в Секторе Газа из-за сокращения запасов топлива.

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