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Польські митники затримали українця, який не задекларував більше $27 тисяч

"Українська правда", "Європейська правда"Четвер, 26 жовтня 2023, 00:47
Польські митники затримали українця, який не задекларував більше $27 тисяч
Фото ілюстраційне pixabay

Польські митники на прикордонному переході в селі Медика затримали українця, який перевозив в автівці незадекларовану готівку на загальну суму майже 123 тисячі злотих (більше $27 тисяч - ред.).

Джерело: податкове управління Жешува, "Європейська правда"

Деталі: Порушення виявили, коли співробітники митної та фіскальної служби оглядали легковий автомобіль.

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Громадянин України перевозив майже 13 тисяч євро, 4,5 тисячі доларів США та 405 тисяч гривень, що приблизно становить майже 123 тисячі злотих.

Оскільки чоловік не задекларував готівку на кордоні, то отримав штраф у розмірі 12 тисяч злотих.

У податковому управлінні Жешува нагадали, що під час в’їзду до ЄС або виїзду з нього потрібно письмово декларувати суму не менше 10 тисяч євро або її еквівалент в іншій валюті.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що поліція Литви затримала громадянина України, якого підозрюють у викраденні автомобіля Mercedes Benz C220 із німецькими реєстраційними номерами.

Теми: Польщамитниця
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