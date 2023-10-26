Польские таможенники задержали украинца, который не задекларировал более $27 тысяч

Польские таможенники на пограничном переходе в селе Медика задержали украинца, который перевозил в машине незадекларированные наличные на общую сумму почти 123 тысячи злотых (более $27 тысяч – ред.).

Источник: налоговое управление Жешува, "Европейская правда"

Детали: Нарушение обнаружили, когда сотрудники таможенной и фискальной службы осматривали легковой автомобиль.

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Гражданин Украины перевозил почти 13 тысяч евро, 4,5 тысячи долларов США и 405 тысяч гривен, что примерно составляет почти 123 тысячи злотых (более $ 27 тысяч).

Поскольку мужчина не задекларировал наличные на границе, то получил штраф в размере 12 тысяч злотых.

В налоговом управлении Жешува напомнили, что при въезде в ЕС или выезде из него нужно письменно декларировать сумму больше 10 тысяч евро или ее эквивалент в другой валюте.

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Напомним, накануне стало известно, что полиция Литвы задержала гражданина Украины, которого подозревают в угоне автомобиля Mercedes Benz C220 с немецкими регистрационными номерами.