Росія та Китай наклали вето на резолюцію Радбезу ООН щодо війни між Ізраїлем і ХАМАС

У середу Росія та Китай наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яку розробили США, щодо війни між Ізраїлем і палестинськими бойовиками ХАМАС у Секторі Гази.

Джерело: Reuters

Деталі: Резолюція була спрямована на вирішення гуманітарної кризи в Секторі Гази, закликала призупинити насильство, щоб забезпечити доступ допомоги.

Реклама:

Об'єднані Арабські Емірати також проголосували проти, 10 членів проголосували "за", а двоє утрималися.

Передісторія:

25 жовтня постійний представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан обурився через заяву генерального секретаря Організації Антоніу Гутерреша про напад угруповання ХАМАС на його країну та зажадав відставки посадовця.

У своєму виступі Гутерреш заявив, що "напади ХАМАС відбувалися не у вакуумі", оскільки "палестинський народ уже 56 років перебуває в умовах задушливої окупації", й це призвело до зростання рівня насильства, переміщення людей та економічного занепаду.