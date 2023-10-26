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Росія та Китай наклали вето на резолюцію Радбезу ООН щодо війни між Ізраїлем і ХАМАС

"Українська правда"Четвер, 26 жовтня 2023, 02:15
Росія та Китай наклали вето на резолюцію Радбезу ООН щодо війни між Ізраїлем і ХАМАС
Засідання Ради Безпеки ООН, AP Photo

У середу Росія та Китай наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яку розробили США, щодо війни між Ізраїлем і палестинськими бойовиками ХАМАС у Секторі Гази.

Джерело: Reuters

Деталі: Резолюція була спрямована на вирішення гуманітарної кризи в Секторі Гази, закликала призупинити насильство, щоб забезпечити доступ допомоги. 

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Об'єднані Арабські Емірати також проголосували проти, 10 членів проголосували "за", а двоє утрималися.

Передісторія: 

  • 25 жовтня постійний представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан обурився через заяву генерального секретаря Організації Антоніу Гутерреша про напад угруповання ХАМАС на його країну та зажадав відставки посадовця.
  • У своєму виступі Гутерреш заявив, що "напади ХАМАС відбувалися не у вакуумі", оскільки "палестинський народ уже 56 років перебуває в умовах задушливої окупації", й це призвело до зростання рівня насильства, переміщення людей та економічного занепаду.

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Теми: РосіяКитайООН
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