Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по войне между Израилем и ХАМАС
Четверг, 26 октября 2023, 02:15
В среду Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которую разработали США, относительно войны между Израилем и палестинскими боевиками ХАМАС в Секторе Газа.
Источник: Reuters
Детали: Резолюция была направлена на решение гуманитарного кризиса в Секторе Газа, призвала приостановить насилие, чтобы обеспечить доступ помощи.
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Объединенные Арабские Эмираты также проголосовали против, 10 членов проголосовали "за", а двое воздержались.
Предыстория:
- 25 октября постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан возмутился заявлению генерального секретаря Организации Антониу Гутерреша о нападении группировки ХАМАС на его страну и потребовал отставки чиновника.
- В своем выступлении Гутерреш заявил, что "нападения ХАМАС происходили не в вакууме", поскольку "палестинский народ уже 56 лет находится в условиях удушающей оккупации", и это привело к росту уровня насилия, перемещения людей и экономического упадка.
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