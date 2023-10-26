Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по войне между Израилем и ХАМАС

В среду Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которую разработали США, относительно войны между Израилем и палестинскими боевиками ХАМАС в Секторе Газа.

Источник: Reuters

Детали: Резолюция была направлена на решение гуманитарного кризиса в Секторе Газа, призвала приостановить насилие, чтобы обеспечить доступ помощи.

Реклама:

Объединенные Арабские Эмираты также проголосовали против, 10 членов проголосовали "за", а двое воздержались.

Предыстория:

25 октября постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан возмутился заявлению генерального секретаря Организации Антониу Гутерреша о нападении группировки ХАМАС на его страну и потребовал отставки чиновника.

В своем выступлении Гутерреш заявил, что "нападения ХАМАС происходили не в вакууме", поскольку "палестинский народ уже 56 лет находится в условиях удушающей оккупации", и это привело к росту уровня насилия, перемещения людей и экономического упадка.