Після обрання спікера Палата представників США заявила про підтримку Ізраїлю
Після обрання нового спікера Палата представників США заявила про підтримку Ізраїлю у "варварській війні, яку розпочав ХАМАС".
Джерело: CNN
Деталі: Нижня палата американського Конгресу ухвалила резолюцію, яка висловлює солідарність з Ізраїлем у його "війні проти терористів ХАМАС". Це стало першим законодавчим актом, прийнятим палатою після обрання нового спікера – республіканця Майка Джонсона.
Документ підтверджує відданість США захисту Ізраїлю та вимагає від ХАМАС негайно припинити атаки та звільнити всіх заручників.
Резолюція під назвою "Разом з Ізраїлем у його обороні від варварської війни, розв'язаної ХАМАС та іншими терористами" отримала практично повну підтримку з боку республіканців (окрім одного), а також майже всіх (за винятком 9) демократів у Палаті представників.
Передісторія:
- 25 жовтня після кількох тижнів спроб Палата представників США обрала нового спікера – представника республіканської більшості і прихильника експрезидента Дональда Трампа Майка Джонсона.
- Палата представників США не могла ухвалювати нові закони, в тому числі і щодо допомоги Україні, без спікера. Тимчасовий федеральний бюджет США розрахований лише до середини листопада, тож аби уникнути шатдауну, Конгрес повинен вирішити цю проблему. Саме тому особа спікера нижньої палати Конгресу має значення і для Києва.