После избрания спикера Палата представителей США заявила о поддержке Израиля

После избрания нового спикера Палата представителей США заявила о поддержке Израиля в "варварской войне, которую начал ХАМАС".

Источник: CNN

Детали: Нижняя палата американского Конгресса приняла резолюцию, которая выражает солидарность с Израилем в его "войне против террористов ХАМАС". Это стало первым законодательным актом, принятым палатой после избрания нового спикера - республиканца Майка Джонсона.

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Документ подтверждает приверженность США защите Израиля и требует от ХАМАС немедленно прекратить атаки и освободить всех заложников.

Резолюция под названием "Вместе с Израилем в его обороне от варварской войны, развязанной ХАМАС и другими террористами" получила практически полную поддержку со стороны республиканцев (кроме одного), а также почти всех (за исключением 9) демократов в Палате представителей.

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