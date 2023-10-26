После избрания спикера Палата представителей США заявила о поддержке Израиля
После избрания нового спикера Палата представителей США заявила о поддержке Израиля в "варварской войне, которую начал ХАМАС".
Источник: CNN
Детали: Нижняя палата американского Конгресса приняла резолюцию, которая выражает солидарность с Израилем в его "войне против террористов ХАМАС". Это стало первым законодательным актом, принятым палатой после избрания нового спикера - республиканца Майка Джонсона.
Документ подтверждает приверженность США защите Израиля и требует от ХАМАС немедленно прекратить атаки и освободить всех заложников.
Резолюция под названием "Вместе с Израилем в его обороне от варварской войны, развязанной ХАМАС и другими террористами" получила практически полную поддержку со стороны республиканцев (кроме одного), а также почти всех (за исключением 9) демократов в Палате представителей.
Предыстория:
- 25 октября после нескольких недель попыток Палата представителей США избрала нового спикера – представителя республиканского большинства и сторонника экспрезидента Дональда Трампа Майка Джонсона.
- Палата представителей США не могла принимать новые законы, в том числе о помощи Украине, без спикера. Временный федеральный бюджет США рассчитан лишь до середины ноября, чтобы избежать шатдауна, Конгресс должен решить эту проблему. Именно поэтому лицо спикера нижней палаты Конгресса имеет значение и для Киева.