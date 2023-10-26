В американському штаті Мен через стрілянину загинуло 22 людини – Fox News
Четвер, 26 жовтня 2023, 04:19
У ніч на 26 жовтня у США в місті Льюїстон, штат Мен, через стрілянину загинуло 22 людини.
Джерело: CNN з посиланням на дані кількох інформаторів у правоохоронних органах, сторінка Facebook шерифа округу Андроскоггін, Fox News
Деталі: В результаті інцидентів від 50 до 60 осіб отримали поранення. Точне число поранених невідоме.
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Підозрюваний залишається на волі.
Поліція закликала компанії та підприємства закритися, а людей не виходити з дому.
Згодом стало відомо, що стрілянина велася у трьох різних точках міста.
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Президента США Джо Байдена також поінформували про цю ситуацію.
Льюїстон знаходиться приблизно в 36 милях на північ від Портленда і є другим за величиною містом штату.