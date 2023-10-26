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В американском штате Мэн из-за стрельбы погибли 22 человека – Fox News

"Украинская правда"Четверг, 26 октября 2023, 04:19
В американском штате Мэн из-за стрельбы погибли 22 человека – Fox News
Льюистон, штат Мэн, фото Getty Images

В ночь на 26 октября в США в городе Льюистон, штат Мэн, из-за стрельбы погибли 22 человека.

Источник:  CNN со ссылкой на данные нескольких информаторов в правоохранительных органах, страница Facebook шерифа округа Андроскоггин, Fox News

Детали: От 50 до 60 человек получили ранения в результате инцидентов, хотя точного числа раненых нет.

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Подозреваемый остается на свободе, сообщил офис шерифа округа Андроскоггин.

Подозреваемый в стрельбе, фото Androscoggin County Sheriff's Office
Подозреваемый в стрельбе, фото Androscoggin County Sheriff's Office

Полиция призвала компании и предприятия закрыться, а людей не выходить из дома.

Позже стало известно, что стрельба велась в трех разных точках города.

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Президента США Джо Байдена также проинформировали о том, что известно о массовой стрельбе.

Льюистон находится примерно в 36 милях к северу от Портленда и является вторым по величине городом штата.

Темы: СШАнападение
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