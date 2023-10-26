Харківщина: в Подолах поранено літню жінку, в Яремівці підірвався чоловік

У Харківській області внаслідок обстрілу минулої доби постраждала літня жінка, а чоловік загинув внаслідок підриву на протипіхотній міні.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, Головне управління ДСНС у Харківській області

Деталі: Минулої доби ворог обстрілював прифронтові та прикордонні населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів.

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Близько 20:00 у середу 25 жовтня внаслідок обстрілу с. Подоли Куп'янського району, зруйновано приватний житловий будинок, ще 3 будинки пошкоджено. Зазнала поранення та була госпіталізована жінка 83 років, стан – середньої тяжкості.

ДСНС повідомляє, що в селі Подоли Курилівської громади з-під завалів зруйнованого житлового будинку місцеві жителі врятували жінку 1940 р.н., яка отримала травму ноги.

А в селі Огірцеве Чугуївського району обстрілами пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа.

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Крім того, під вогнем окупантів перебували Охримівка, Кругле, Бударки Чугуївського району та Першотравневе, Кіндрашівка, Іванівка, Кислівка, Піщане, Берестове Куп'янського району.

Близько 16:50 в полі біля села Яремівка Ізюмського району на протипіхотній міні типу "Пелюстка" підірвався 57-річний чоловік. Він загинув на місці.

За даними ДСНС, у полі неподалік від Яремівки чоловік 1966 р.н. підірвався на протипіхотній міні ПФМ-1 "Пелюстка" та загинув на місці, а в полі поблизу с. Явір підірвався трактор марки Т-150, який був модернізований під дистанційне керування, тому обійшлося без жертв і постраждалих. Обидві події сталися в Ізюмському районі.

За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 12 га території області та знешкодили 301 вибухонебезпечний предмет.

Тим часом на Куп’янському напрямку тривають активні бої. За добу ЗСУ відбили 13 атак ворога в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівка.