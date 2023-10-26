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Харьковщина: в Подолах ранена пожилая женщина, в Яремовке подорвался мужчина

Елена РощинаЧетверг, 26 октября 2023, 08:57
Харьковщина: в Подолах ранена пожилая женщина, в Яремовке подорвался мужчина
Спасатель, иллюстративное фото ГСЧС

В Харьковской области в результате обстрела за прошедшие сутки пострадала пожилая женщина, а мужчина погиб в результате подрыва на противопехотной мине. 

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, Главное управление ГСЧС в Харьковской области

Детали: За прошедшие сутки враг обстреливал прифронтовые и приграничные населенные пункты Чугуевского и Купянского районов.

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Около 20:00 в среду 25 октября в результате обстрела с. Подолы Купянского района, разрушен частный жилой дом, еще 3 дома повреждены. Получила ранения и была госпитализирована женщина 83 лет, состояние – средней тяжести.

ГСЧС сообщает, что в селе Подолы Куриловской общины из-под завалов разрушенного жилого дома местные жители спасли женщину 1940 г.р., которая получила травму ноги.

А в селе Огурцово Чугуевского района обстрелами поврежден жилой дом, произошел пожар.

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Кроме того, под огнем оккупантов находились Охримовка, Круглое, Бударки Чугуевского района и Першотравневое, Кондрашовка, Ивановка, Кисловка, Песчаное, Берестовое Купянского района.

Около 16:50 в поле возле села Яремовка Изюмского района на противопехотной мине типа "Лепесток" подорвался 57-летний мужчина. Он погиб на месте.

По данным ГСЧС, в поле неподалеку от Яремовки мужчина 1966 г.р. подорвался на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" и погиб на месте, а в поле вблизи с. Явир подорвался трактор марки Т-150, который был модернизирован под дистанционное управление, поэтому обошлось без жертв и пострадавших. Оба события произошли в Изюмском районе.

За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 12 га территории области и обезвредили 301 взрывоопасный предмет.

Тем временем на Купянском направлении продолжаются активные бои. За сутки ВСУ отбили 13 атак врага в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки.

Темы: Харьковская областьвойнаобстрелжертвы
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