Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

СБУ затримала агентів РФ, які шпигували для ворога біля кордону на Сумщині

Альона Мазуренко Четвер, 26 жовтня 2023, 11:16
СБУ затримала агентів РФ, які шпигували для ворога біля кордону на Сумщині
фото: СБУ

Служба безпеки нейтралізувала на Сумщині ворожу агентурну групу, яка збирали інформацію про розташування українських захисників біля кордону і передавали її окупантам.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Зловмисники розвідували позиції Сил оборони у прикордонних районах області для коригування по них артилерійських та повітряних ударів агресора.

Реклама:

Серед основних "цілей" ворога були місця базування підрозділів ЗСУ, які оснащені радіолокаційними комплексами.

За даними координатами окупанти планували здійснити вогневе ураження із застосуванням реактивних систем залпового вогню "Град" та дронів-камікадзе".

Деталі: Встановлено, що керівницею агентурної групи була місцева жителька, яку російська спецслужба залучила до негласної співпраці після 24 лютого 2022 року.

ВІДЕО ДНЯ

За даними слідства, агресор здійснив вербування жінки під час її незаконних переміщень через непрацюючі пункти пропуску з РФ.

Тоді вона пройшла інструктаж та отримала завдання на проведення розвідувально-підривної діяльності проти Сил оборони на північно-східному рубежі.

Щоб розширити "діапазон" з виявлення об’єктів ЗСУ, фігурантка залучила двох спільників. Ними виявились її мати та знайомий мешканець з прикордоння області.

 

Для збору розвідданих вони поодинці їздили по території регіону та приховано фіксували локації українських захисників.

Всю отриману розвідувальну інформацію поплічники окупантів передавали керівниці агентурної групи, яка у подальшому дистанційно "звітувала" своєму "куратору" з ворожої спецслужби.

Для комунікації зловмисники використовували анонімні чати у месенджерах.

Співробітники СБУ викрили всіх трьох учасників ворожої групи і затримали їх у власних помешканнях.

Під час обшуків у фігурантів виявлено мобільні телефони та сім-карти із доказами злочинної діяльності на користь країни-агресора.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 ККУ (держзрада).

Вони перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Теми: СБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Орбана обіцяють блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС

Зеленський: На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS

МВС про чоловіка, який подарував гранати помічнику Залужного: попереджав, що бойові

відеоРосіяни показали Царьова після замаху: каже, що почувається добре

Єврокомісія: Україна виконала 4 з 7 критеріїв кандидата на вступ в ЄС — ЗМІ

фотоПід Києвом водій наїхав на прикордонницю, яка несла службу на блокпосту

Усі новини...
СБУ
Клірик УПЦ МП отримав 15 років тюрми за держзраду
СБУ: Спецслужби РФ вербували українських підлітків для антисемітських провокацій
Ліквідували агентурно-бойову групу ФСБ, яка готувала диверсії на Київщині
Останні новини
15:38
В Україні відкриють новий табір для російських полонених, їм бракує місця
15:19
Зеленський затвердив рішення РНБО щодо посилення стійкості енергетичної системи
15:18
Міжнародні резерви України скорочуються третій місяць поспіль
14:54
ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами — ЗМІ
14:51
Колонка"Людям, які не вірять у Перемогу, не місце у владі та в командуванні", – Данілов
14:43
фото5 нідерландських F-16 прямують до Румунії для навчання українських пілотів
14:43
відеоЗСУ показали, як вибили росіян з селища за допомогою FPV-дронів
14:41
фотоАстрономи виявили найвіддаленішу та найстарішу чорну діру
14:39
відеоРосіяни повторно обстріляли одну і ту ж територію Херсона: знищили пусті склади
14:38
"Нова пошта" за підсумками трьох кварталів отримала понад 3 мільярди прибутку
Усі новини...
Реклама: