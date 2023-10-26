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СБУ задержала агентов РФ, которые шпионили для врага возле границы на Сумщине

Алена МазуренкоЧетверг, 26 октября 2023, 11:16
СБУ задержала агентов РФ, которые шпионили для врага возле границы на Сумщине
фото: СБУ

Служба безопасности нейтрализовала на Сумщине вражескую агентурную группу, которая собирала информацию о расположении украинских защитников у границы и передавала ее оккупантам.

Источник: СБУ

Дословно: "Злоумышленники разведывали позиции Сил обороны в приграничных районах области для корректировки по ним артиллерийских и воздушных ударов агрессора.

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Среди основных "целей" врага были места базирования подразделений ВСУ, которые оснащены радиолокационными комплексами.

По данным координатам оккупанты планировали осуществить огневое поражение с применением реактивных систем залпового огня "Град" и дронов-камикадзе".

Детали: Установлено, что руководительницей агентурной группы была местная жительница, которую российская спецслужба привлекла к негласному сотрудничеству после 24 февраля 2022 года.

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По данным следствия, агрессор осуществил вербовку женщины во время ее незаконных перемещений через неработающие пункты пропуска с РФ.

Тогда она прошла инструктаж и получила задание на проведение разведывательно-подрывной деятельности против Сил обороны на северо-восточном рубеже.

Чтобы расширить "диапазон" по выявлению объектов ВСУ, фигурантка привлекла двух сообщников. Ими оказались ее мать и знакомый житель с приграничья области.

 

Для сбора разведданных они в одиночку ездили по территории региона и скрыто фиксировали локации украинских защитников.

Всю полученную разведывательную информацию соратники оккупантов передавали руководительнице агентурной группы, которая в дальнейшем дистанционно "отчитывалась" своему "куратору" из вражеской спецслужбы.

Для коммуникации злоумышленники использовали анонимные чаты в мессенджерах.

Сотрудники СБУ разоблачили всех трех участников враждебной группы и задержали их в собственных квартирах.

Во время обысков у фигурантов обнаружены мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами преступной деятельности в пользу страны-агрессора.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УКУ (госизмена).

Они находятся под стражей. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Темы: СБУ
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