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У Києві заввідділення клініки за $6 тисяч домальовував ухилянтам "інвалідність" − прокуратура

Ірина БалачукЧетвер, 26 жовтня 2023, 11:17
У Києві заввідділення клініки за $6 тисяч домальовував ухилянтам інвалідність − прокуратура
Фото ОГП

Правоохоронці викрили завідувача столичної клініки, який за 6 тисяч доларів встановлював ухилянтам фіктивну інвалідність.

Джерело: Київська міська прокуратура у Telegram

Дослівно прокуратура: "Викрито завідувача психіатричного відділення однієї зі столичних медичних клінік на одержанні неправомірної вигоди за встановлення фіктивної інвалідності ухилянтам (ч. 2 ст. 368, ч. 1 ст. 366 КК України). Вартість послуги з виготовлення пакету медичних документів становила 6 тисяч доларів з особи".

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Деталі: Повідомляється, що схему отримання хабарів налагодив сам лікар.  

Фальшиві документи про нібито наявність тяжких захворювань допомагали ухилянтам отримати групу інвалідності, стати "непридатними для військової служби" і отримати змогу перетнути кордон.

Зловмисник оформлював перебування чоловіків на стаціонарному лікуванні та проходження усіх необхідних діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів. Фіктивні відомості також вносили у базу "eHealth".
 
Під час контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували весь процес підготовки фіктивних медичних документів для чоловіка призовного віку, на підставі яких він отримав висновок МСЕК про непридатність до військової служби через інвалідність.

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фото ОГП

У межах слідства за місцем роботи фігуранта, а також у приміщенні МСЕК провели обшуки. Правоохоронці вилучили гроші, чорнові записи щодо "пацієнтів", а також документи про непридатність до військової служби чоловіків, які видавалися після початку повномасштабного вторгнення.  

 
фото ОГП

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту і відсторонили від посади. 

 
фото огп

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до злочинної схеми.
 

Теми: Київхабарармія
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