В Киеве завотделением клиники за $6 тысяч дорисовывал уклонистам "инвалидность" − прокуратура

Правоохранители разоблачили заведующего столичной клиники, который за 6 тысяч долларов устанавливал уклонистам фиктивную инвалидность.

Источник: Киевская городская прокуратура в Telegram

Дословно прокуратура: "Разоблачен заведующий психиатрическим отделением одной из столичных медицинских клиник на получении неправомерной выгоды за установление фиктивной инвалидности уклонистам (ч. 2 ст. 368, ч. 1 ст. 366 УК Украины). Стоимость услуги по изготовлению пакета медицинских документов составляла 6 тысяч долларов с человека".

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Детали: Сообщается, что схему получения взяток наладил сам врач.

Фальшивые документы о якобы наличии тяжелых заболеваний помогали уклонистам получить группу инвалидности, стать "непригодными для военной службы" и получить возможность пересечь границу.

Злоумышленник оформлял пребывание мужчин на стационарном лечении и прохождение всех необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий. Фиктивные сведения также вносили в базу "eHealth".

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Во время контроля за совершением преступления правоохранители задокументировали весь процесс подготовки фиктивных меддокументов для мужчины призывного возраста, на основании которых он получил заключение МСЭК о непригодности к военной службе из-за инвалидности.

фото ОГП

В рамках следствия по месту работы фигуранта, а также в помещении МСЭК провели обыски. Правоохранители изъяли деньги, черновые записи о "пациентах", а также документы о непригодности к военной службе мужчин, которые выдавались после начала полномасштабного вторжения.

фото ОГП

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранили от должности.

фото ОГП

Сейчас правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к преступной схеме.