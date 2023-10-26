В Киеве завотделением клиники за $6 тысяч дорисовывал уклонистам "инвалидность" − прокуратура
Правоохранители разоблачили заведующего столичной клиники, который за 6 тысяч долларов устанавливал уклонистам фиктивную инвалидность.
Источник: Киевская городская прокуратура в Telegram
Дословно прокуратура: "Разоблачен заведующий психиатрическим отделением одной из столичных медицинских клиник на получении неправомерной выгоды за установление фиктивной инвалидности уклонистам (ч. 2 ст. 368, ч. 1 ст. 366 УК Украины). Стоимость услуги по изготовлению пакета медицинских документов составляла 6 тысяч долларов с человека".
Детали: Сообщается, что схему получения взяток наладил сам врач.
Фальшивые документы о якобы наличии тяжелых заболеваний помогали уклонистам получить группу инвалидности, стать "непригодными для военной службы" и получить возможность пересечь границу.
Злоумышленник оформлял пребывание мужчин на стационарном лечении и прохождение всех необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий. Фиктивные сведения также вносили в базу "eHealth".
Во время контроля за совершением преступления правоохранители задокументировали весь процесс подготовки фиктивных меддокументов для мужчины призывного возраста, на основании которых он получил заключение МСЭК о непригодности к военной службе из-за инвалидности.
В рамках следствия по месту работы фигуранта, а также в помещении МСЭК провели обыски. Правоохранители изъяли деньги, черновые записи о "пациентах", а также документы о непригодности к военной службе мужчин, которые выдавались после начала полномасштабного вторжения.
Подозреваемому избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранили от должности.
Сейчас правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к преступной схеме.