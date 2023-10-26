На Закарпатті викрили підпільний нафтопереробний завод, пов'язаний із кумом Медведчука

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями викрили нелегальний нафтопереробний завод на території області.

Джерело: ДСР Нацполіції, СБУ, співрозмовники УП в правоохоронних органах

Деталі: Директор столичного підприємства, яке займалось зберіганням та оптовою торгівлею пального, налагодив масове незаконне виробництво пального без відповідної на то ліцензії на території орендованого нафтопереробного заводу в м. Мукачево.

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Як встановили правоохоронці, до протиправної діяльності залучив групу осіб, в якій кожен відповідав за свій напрям роботи: менеджери, які займалися пошуком клієнтів та каналів збуту, фінансисти, технічні спеціалісти, що контролювали процес виготовлення нафтопродукції, техперсонал, який обслуговував установки для перероблення нафти тощо.

Сировину ділки купували на аукціонах, а потім використовуючи потужності нафтобази, виготовляли бензин різних марок та дизпаливо. Надалі реалізовували продукцію через мережі підконтрольних А3С на території області, також її можна було придбати безпосередньо на території підпільного нафтопереробного заводу. Всі розрахунки проводилися за готівку без відображення в бухгалтерському та податковому обліках.

Також встановлено, що перед повномасштабним вторгненням РФ завод переоформили на підставних осіб, оскільки його власники мали стосунок до чинного депутата Закарпатської облради, давнього соратника колишнього народного депутата, що обвинувачується в державній зраді.

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За даними джерел "Української правди", йдеться про кума Віктора Медведчука Івана Чубирка, який нині перебуває під вартою у справі про вимагання.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки на території НПЗ та за місцями проживання фігурантів. Вилучили обладнання для незаконного виготовлення пального, а також резервуари для його зберігання та реалізації. Крім того, майже 600 тонн бензину та дизпалива на суму понад 32 млн грн, вантажівки для транспортування пального, печатки, фінансово-господарську документацію, "чорнові" записи, гроші у різній валюті на загальну суму понад 3,3 млн грн.

Загальна сума вилученого становить майже 150 млн грн.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на майно. Після проведення низки процесуальних заходів прийматиметься рішення про повідомлення причетним до злочину особам підозр.