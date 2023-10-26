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Порівняно з 2021 роком українці стали значно більше довіряти поліції і СБУ – опитування

Олександр ШумілінЧетвер, 26 жовтня 2023, 13:24
Порівняно з 2021 роком українці стали значно більше довіряти поліції і СБУ – опитування
Фото ілюстративне

В порівнянні із 2021 роком українці стали переважно довіряти Службі безпеки України і Національній поліції. Раніше більшість переважно не довіряла цим органам.

Джерело: всеукраїнське опитування, проведене Київського міжнародного інституту соціології упродовж 4-20 вересня 2023 року методом особистих (face-to-face) інтерв’ю з використанням планшета

Дослівно: "Порівняно з 2021 роком серед українців помітно зросла довіра до більшості органів у секторі громадської безпеки. Так, для Національної гвардії довіра зросла з 50% до 72%, для СБУ – з 23% до 59%, для НПУ – з 30% до 56%, для РНБО – з 27% до 49%.

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Важливо, що для СБУ та НПУ фактично бачимо зміну тренду з "переважно не довіряють" на "переважно довіряють". У випадку НПУ 68% вважають, що поліція може запобігати злочинам, а 55% вважають, що вона може розслідувати їх (порівняно з 2021 роком показники зросли). Такий значний ріст довіри, скоріше за все, є наслідком вибудованої асоціації між цими органами та обороною країни, тобто ці органи сприймаються як елементи протистояння і вигнання ворога".

 
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Деталі: В пресрелізі вказується, що складна ситуація щодо довіри зберігається з прокуратурою, ДМС, НАБУ і судовою системою. Також знизився рівень довіри до Держприкордонслужби з 54% до 49%.

Під час дослідження опитано 2005 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України, які контролюються Урядом України (крім Херсонської і Донецької областей).  Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,5) не перевищувала 3,3%.

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Теми: СБУукраїнціполіціясоціологія
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