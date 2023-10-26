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По сравнению с 2021 годом украинцы стали значительно больше доверять полиции и СБУ – опрос  

Александр ШумилинЧетверг, 26 октября 2023, 13:24
По сравнению с 2021 годом украинцы стали значительно больше доверять полиции и СБУ – опрос  
Фото иллюстративное

По сравнению с 2021 годом украинцы стали преимущественно доверять Службе безопасности Украины и Национальной полиции. Ранее большинство преимущественно не доверяло этим органам.

Источник: всеукраинский опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии в течение 4-20 сентября 2023 года методом личных (face-to-face) интервью с использованием планшета

Дословно: "По сравнению с 2021 годом среди украинцев заметно возросло доверие к большинству органов в секторе общественной безопасности. Так, для Национальной гвардии доверие выросло с 50% до 72%, для СБУ - с 23% до 59%, для НПУ - с 30% до 56%, для СНБО - с 27% до 49%.

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Важно, что для СБУ и НПУ фактически видим изменение тренда с "преимущественно не доверяют" на "преимущественно доверяют". В случае НПУ 68% считают, что полиция может предотвращать преступления, а 55% считают, что она может расследовать их (по сравнению с 2021 годом показатели выросли). Такой значительный рост доверия, скорее всего, является следствием выстроенной ассоциации между этими органами и обороной страны, то есть эти органы воспринимаются как элементы противостояния и изгнания врага".

 
Скриншот

Детали: В пресс-релизе указывается, что сложная ситуация по доверию сохраняется с прокуратурой, ГМС, НАБУ и судебной системой. Также снизился уровень доверия к Госпогранслужбе с 54% до 49%.

В ходе исследования опрошено 2005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, которые контролируются Правительством Украины (кроме Херсонской и Донецкой областей).  Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,5) не превышала 3,3%.

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Темы: СБУукраинцыполициясоциология
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