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Генсек НАТО зустрівся з прем’єром Молдови: Росія має вивести війська з Придністров’я

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 26 жовтня 2023, 13:45
Генсек НАТО зустрівся з прем’єром Молдови: Росія має вивести війська з Придністров’я
Фото: Jens Stoltenberg

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у четвер прийняв у штаб-квартирі Альянсу главу молдовського уряду Доріна Речана.

Джерела: "Європейська правда" з посиланням на акаунт Столтенберг в Twitter (Х)

Деталі: "Приємно зустрітися з Доріном Речаном,  прем'єр-міністром нашої шанованої партнерки Молдови", – зазначив Столтенберг.

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Він заявив, що НАТО повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність країни та закликає Росію "повністю вивести свої війська з вашої території".

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Як повідомляла ЄП, у вересні заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане приїздив до Молдови з триденним візитом. 

Нагадаємо, Молдова – нейтральна держава, це закріплено у її конституції, а механізм зміни нейтрального статусу майже "невиконуваний".

Президентка Молдови Мая Санду зазначала, що вважає передчасним референдум у Молдові про нейтральний статус, з огляду на те, що соцопитування свідчать про незначну підтримку членства у НАТО. 

Детально на цю тему читайте у статті: Чому Молдова не хоче йти до НАТО та як планує здолати Придністров’я.

Теми: НАТОМолдоваПридністров'я
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