Генсек НАТО встретился с премьером Молдовы: Россия должна вывести войска из Приднестровья

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг принял в штаб-квартире Альянса главу молдавского правительства Дорина Речана.

Детали: "Приятно встретиться с Дорином Речаном, премьер-министром нашей уважаемой партнерши Молдовы", - отметил Столтенберг.

Он заявил, что НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность страны и призывает Россию "полностью вывести свои войска с вашей территории".

