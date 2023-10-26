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Генсек НАТО встретился с премьером Молдовы: Россия должна вывести войска из Приднестровья

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 26 октября 2023, 13:45
Генсек НАТО встретился с премьером Молдовы: Россия должна вывести войска из Приднестровья

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг принял в штаб-квартире Альянса главу молдавского правительства Дорина Речана.

Источники: "Европейская правда" со ссылкой на аккаунт Столтенберг в Twitter (Х)

Детали: "Приятно встретиться с Дорином Речаном, премьер-министром нашей уважаемой партнерши Молдовы", - отметил Столтенберг.

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Он заявил, что НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность страны и призывает Россию "полностью вывести свои войска с вашей территории".

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Как сообщала ЕП, в сентябре заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ приезжал в Молдову с трехдневным визитом.

Напомним, Молдова – нейтральное государство, это закреплено в ее конституции, а механизм изменения нейтрального статуса почти невыполним.

Президент Молдовы Майя Санду отмечала, что считает преждевременным референдум в Молдове о нейтральном статусе, учитывая то, что соцопросы свидетельствуют о незначительной поддержке членства в НАТО.

Подробно на эту тему читайте в статье: Почему Молдова не хочет идти в НАТО и как планирует одолеть Приднестровье.

Темы: НАТОМолдоваПриднестровье
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