Генсек НАТО встретился с премьером Молдовы: Россия должна вывести войска из Приднестровья

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг принял в штаб-квартире Альянса главу молдавского правительства Дорина Речана.

Источники: "Европейская правда" со ссылкой на аккаунт Столтенберг в Twitter (Х)

Детали: "Приятно встретиться с Дорином Речаном, премьер-министром нашей уважаемой партнерши Молдовы", - отметил Столтенберг.

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Он заявил, что НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность страны и призывает Россию "полностью вывести свои войска с вашей территории".

Good to meet Prime Minister @DorinRecean of our valued partner #Moldova. #NATO fully supports your sovereignty & territorial integrity, and we call on Russia to fully withdraw its forces from your territory. You can continue to count on NATO's support. pic.twitter.com/2bNKmcDJTR — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 26, 2023

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Как сообщала ЕП, в сентябре заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ приезжал в Молдову с трехдневным визитом.

Напомним, Молдова – нейтральное государство, это закреплено в ее конституции, а механизм изменения нейтрального статуса почти невыполним.

Президент Молдовы Майя Санду отмечала, что считает преждевременным референдум в Молдове о нейтральном статусе, учитывая то, что соцопросы свидетельствуют о незначительной поддержке членства в НАТО.

Подробно на эту тему читайте в статье: Почему Молдова не хочет идти в НАТО и как планирует одолеть Приднестровье.