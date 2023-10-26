У Польщі розглядають двох кандидатів на посаду прем’єр-міністра

Президент Польщі Анджей Дуда після консультацій із політичними партіями, які пройшли до нового Сейму, заявив, що на пост прем’єр-міністра є два серйозних кандидати, і назвав дату першого засідання нового складу парламенту.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на TVN24

Пряма мова: "Сьогодні ми маємо двох серйозних кандидатів на посаду прем'єр-міністра, дві політичні групи, які претендують на парламентську більшість".

Реклама:

Деталі: Дуда назвав такими кандидатами Дональда Туска від опозиції та чинного прем’єра Матеуша Моравецького.

Дуда зазначив, що "це нова ситуація в наших демократичних стандартах – і я маю це враховувати", адже партія, яка набрала найбільшу кількість голосів на виборах, зіткнулася з коаліцією опозиційних партій у Сеймі, які матимуть більшість.

Попри заклики опозиції розпочати роботу Сейму якомога раніше, Дуда не дослухався до них.

ВІДЕО ДНЯ

Він сказав, що термін роботи нинішнього парламенту ще триває, а він не бачить підстав скорочувати конституційний чотирирічний строк його повноважень.

Тому перше засідання нового складу Сейму Дуда вирішив призначити на 13 листопада.

Цьому передувало: Польські ЗМІ, анонсуючи звернення Анджея Дуди в четвер, повідомляли, що президент не оголошуватиме імені єдиного претендента на пост глави уряду.

Переважна більшість громадян Польщі вважає, що президент Дуда повинен доручити формування уряду кандидату, якого оберуть опозиційні партії та блоки.

Детально на цю тему – у відеоблозі ЄвроПравди, а також у статті Туск та його команда: як опозиція домовляється про новий уряд Польщі