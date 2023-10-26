В Польше рассматривают двух кандидатов на должность премьер-министра
Президент Польши Дуда после консультаций с политическими партиями, которые прошли в новый Сейм, заявил, что на пост премьер-министра есть два серьезных кандидата, и назвал дату первого заседания нового состава парламента.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на TVN24
Прямая речь: "Сегодня мы имеем двух серьезных кандидатов на пост премьер-министра, две политические группы, которые претендуют на парламентское большинство".
Детали: Дуда назвал такими кандидатами Дональда Туска от оппозиции и действующего премьера Матеуша Моравецкого.
Дуда отметил, что "это новая ситуация в наших демократических стандартах – и я должен это учитывать", так как партия, которая набрала наибольшее количество голосов на выборах, столкнулась с коалицией оппозиционных партий в Сейме, которые будут иметь большинство.
Несмотря на призывы оппозиции начать работу Сейма как можно раньше, Дуда не прислушался к ним.
Он сказал, что срок работы нынешнего парламента еще продолжается, а он не видит оснований сокращать конституционный четырехлетний срок его полномочий.
Поэтому первое заседание нового состава Сейма Дуда решил назначить на 13 ноября.
Этому предшествовало: Польские СМИ, анонсируя обращение Анджея Дуды в четверг, сообщали, что президент не будет объявлять имени единственного претендента на пост главы правительства.
Подавляющее большинство граждан Польши считает, что президент Дуда должен поручить формирование правительства кандидату, которого выберут оппозиционные партии и блоки.
Подробно на эту тему – в видеоблоге ЕвроПравды, а также в статье Туск и его команда: как оппозиция договаривается о новом правительстве Польши