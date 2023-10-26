Фокус зі зникненням не вдався: прикордонники викрили схему ухиляння від контролю горе-"гудіні"

У пункті пропуску "Шегині" на Львівщині під час перевірки вантажно-пасажирського мікроавтобуса прикордонники викрили зухвалу спробу уникнення прикордонного контролю.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Деталі: Для переховування двох чоловіків призовного віку була збудована рухома перегородка між пасажирським та вантажним відсіками мікроавтобуса. За задумом водія, він мав спочатку представити для огляду один відсік, закрити двері, подати умовний стук, а потім відкрити двері іншого відсіку. У цей час, пасажири, які переховувалися за задніми пасажирськими сидіннями, мали перебратися у вантажну секцію.

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Пильні прикордонники запідозрили обман. Після цього водій довго ходив довкола мікроавтобуса, ігноруючи вимоги відкрити двері.

"Під час огляду транспортного засобу водій поводив себе знервовано, перешкоджав огляду транспортного засобу, імітуючи блокування дверей. Водій постукував неодноразово по транспортному засобу, подаючи знаки правопорушникам для того, щоб вони перейшли з пасажирського відділення в багажне", - коментує розвиток подій Вікторія Бондарчук - начальниця відділення інспекторів прикордонної служби "Шегині".

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Врешті решт пасажирів мікроавтобуса – двох чоловіків, 1985 та 2003 років народження, все ж змусили вилізти зі схованки. Як з’ясувалося, перевізник погодився доставити їх за межі України, за 5 тисяч доларів США з кожного.

За спробу незаконного перетинання кордону прикордонники оформили на двох пасажирів документи адмінпровадження за ст. 204 КУпАП. Також посадові особи Держприкордонслужби направили в Нацполіцію повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень.