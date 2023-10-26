Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Фокус с исчезновением не удался: пограничники разоблачили схему уклонения от контроля горе-"гудини"

Валентина РоманенкоЧетверг, 26 октября 2023, 14:54
Фокус с исчезновением не удался: пограничники разоблачили схему уклонения от контроля горе-гудини
фото ГПСУ

В пункте пропуска "Шегини" на Львовщине во время проверки грузопассажирского микроавтобуса пограничники разоблачили дерзкую попытку избежания пограничного контроля.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Детали: Для сокрытия двух мужчин призывного возраста была построена подвижная перегородка между пассажирским и грузовым отсеками микроавтобуса. По замыслу водителя, он должен был сначала представить для осмотра один отсек, закрыть дверь, подать условный стук, а затем открыть дверь другого отсека. В это время, пассажиры, которые скрывались за задними пассажирскими сиденьями, должны были перебраться в грузовую секцию.

Реклама:

Бдительные пограничники заподозрили обман. После этого водитель долго ходил вокруг микроавтобуса, игнорируя требования открыть дверь.

"Во время осмотра транспортного средства водитель вел себя нервно, препятствовал осмотру транспортного средства, имитируя блокировку дверей. Водитель постукивал неоднократно по транспортному средству, подавая знаки правонарушителям для того, чтобы они перешли из пассажирского отделения в багажное", - комментирует развитие событий Виктория Бондарчук - начальница отделения инспекторов пограничной службы "Шегини".

ВИДЕО ДНЯ

В конце концов пассажиров микроавтобуса - двух мужчин, 1985 и 2003 годов рождения, все же заставили вылезти из тайника. Как выяснилось, перевозчик согласился доставить их за пределы Украины, за 5 тысяч долларов США с каждого.

За попытку незаконного пересечения границы пограничники оформили на двух пассажиров документы админпроизводства по ст. 204 КУоАП. Также должностные лица Госпогранслужбы направили в Нацполицию сообщение об обнаружении признаков уголовных правонарушений.

Темы: Пограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский отменил визит в Израиль из-за утечки информации – СМИ

ЕС будет рекомендовать начать переговоры о членстве Украины с дополнительными требованиями - СМИ

У Орбана обещают блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

Зеленский: На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS

МВД о мужчине, который подарил гранаты помощнику Залужного: предупреждал, что боевые

видеоРоссияне показали Царева после покушения: говорит, что чувствует себя хорошо

Все новости...
Пограничная служба
В штанах и колготках: жители Львовщины пытались тайком вывезти швейцарские франки
Депутат с сообщником организовали незаконный трансфер мужчин за границу
Враг хочет отрезать Марьинку, пограничники готовят оккупантам "подарки"
Последние новости
16:16
"Укрзализныця" впервые за 15 лет обновила парк плацкартов и впервые - украинского производства
16:11
Руководителя Львовского онкоцентра отстранили после коррупционного скандала
16:11
Замминистра экономики о плане Украины на 50 миллиардов евро: "они учат нас быть членом ЕС"
15:56
Зеленский отменил визит в Израиль из-за утечки информации – СМИ
15:40
Минэнерго планирует добавить 300 МВт мощности газовыми турбинами, но к следующему отопительному сезону
15:38
В Украине откроют новый лагерь для российских пленных
15:19
Зеленский утвердил решение СНБО по усилению устойчивости энергетической системы
15:18
Международные резервы Украины сокращаются третий месяц подряд
14:54
ЕС будет рекомендовать начать переговоры о членстве Украины с дополнительными требованиями - СМИ
14:51
Колонка"Людям, которые не верят в Победу, не место во власти и в командовании", – Данилов
Все новости...
Реклама: