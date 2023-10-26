Фокус с исчезновением не удался: пограничники разоблачили схему уклонения от контроля горе-"гудини"

В пункте пропуска "Шегини" на Львовщине во время проверки грузопассажирского микроавтобуса пограничники разоблачили дерзкую попытку избежания пограничного контроля.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Детали: Для сокрытия двух мужчин призывного возраста была построена подвижная перегородка между пассажирским и грузовым отсеками микроавтобуса. По замыслу водителя, он должен был сначала представить для осмотра один отсек, закрыть дверь, подать условный стук, а затем открыть дверь другого отсека. В это время, пассажиры, которые скрывались за задними пассажирскими сиденьями, должны были перебраться в грузовую секцию.

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Бдительные пограничники заподозрили обман. После этого водитель долго ходил вокруг микроавтобуса, игнорируя требования открыть дверь.

"Во время осмотра транспортного средства водитель вел себя нервно, препятствовал осмотру транспортного средства, имитируя блокировку дверей. Водитель постукивал неоднократно по транспортному средству, подавая знаки правонарушителям для того, чтобы они перешли из пассажирского отделения в багажное", - комментирует развитие событий Виктория Бондарчук - начальница отделения инспекторов пограничной службы "Шегини".

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В конце концов пассажиров микроавтобуса - двух мужчин, 1985 и 2003 годов рождения, все же заставили вылезти из тайника. Как выяснилось, перевозчик согласился доставить их за пределы Украины, за 5 тысяч долларов США с каждого.

За попытку незаконного пересечения границы пограничники оформили на двух пассажиров документы админпроизводства по ст. 204 КУоАП. Также должностные лица Госпогранслужбы направили в Нацполицию сообщение об обнаружении признаков уголовных правонарушений.