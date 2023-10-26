Київрада виділила ще майже 1,5 млрд грн на потреби військових – Кличко

Київська міська рада на позачерговому засіданні 26 жовтня виділила зі столичного бюджету майже 1,5 мільярди гривень для сил безпеки та оборони.

Джерело: Віталій Кличко за результатами позачергового засідання Київради у соцмережах, "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Практично на кожному засіданні Київради ми виділяємо кошти силам безпеки та оборони. Сьогодні на позачерговому засіданні спрямуємо з бюджету столиці ще майже 1,5 мільярди гривень тим, хто захищає сьогодні Україну та її громадян".

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Деталі: Із 1,5 мільярда гривень додаткових коштів 980 мільйонів гривень призначено ЗСУ, 100 мільйонів – Нацгвардії, 300 мільйонів – на фінансування міської цільової програми "Захисник Києва". Це кошти на придбання автотранспорту, БПЛА, оптичних прицілів, приладів нічного бачення, ремонт та відновлення техніки тощо.

"Як і минулого року, виділяємо гроші та здійснюємо виплату матеріальної допомоги бійцям київських добровольчих формувань територіальної оборони, які виконують бойові розпорядження. Це – 100 мільйонів гривень", – повідомив Кличко.

Мер нагадав, що цього року столиця вже передбачила та спрямовує захисникам понад 6,2 мільярди гривень. Із яких 1,2 мільярди виділили додатково на позачерговому засіданні 3 жовтня. 26 жовтня до цієї суми додали ще майже 1,5 мільярди.

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Також столиця залучає від партнерів і передає бійцям ту допомогу, за якою вони звертаються. Це і дрони, і радіостанції, аптечки, бронежилети, автівки та багато іншого.

Кличко зазначив, що до КМДА постійно звертаються різні підрозділи, бійці і командири. Але за законом місцева влада може перераховувати кошти тільки військовим підрозділам, зареєстрованим у Києві.