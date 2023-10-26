Киевсовет выделил еще почти 1,5 млрд грн на нужды военных – Кличко

Киевский городской совет на внеочередном заседании 26 октября выделил из столичного бюджета почти 1,5 миллиарда гривен для сил безопасности и обороны.

Источник: Виталий Кличко по результатам внеочередного заседания Киевсовета в соцсетях, "Радио Свобода"

Прямая речь: "Практически на каждом заседании Киевсовета мы выделяем средства силам безопасности и обороны. Сегодня на внеочередном заседании направим из бюджета столицы еще почти 1,5 миллиарда гривен тем, кто защищает сегодня Украину и ее граждан".

Реклама:

Детали: Из 1,5 миллиарда гривен дополнительных средств 980 миллионов гривен предназначены ВСУ, 100 миллионов – Нацгвардии, 300 миллионов – на финансирование городской целевой программы "Защитник Киева". Это средства на приобретение автотранспорта, БПЛА, оптических прицелов, приборов ночного видения, ремонт и восстановление техники и тому подобное.

"Как и в прошлом году, выделяем деньги и осуществляем выплату материальной помощи бойцам киевских добровольческих формирований территориальной обороны, которые выполняют боевые распоряжения. Это – 100 миллионов гривен", - сообщил Кличко.

Мэр напомнил, что в этом году столица уже предусмотрела и направляет защитникам более 6,2 миллиарда гривен. Из которых 1,2 миллиарда выделили дополнительно на внеочередном заседании 3 октября. 26 октября к этой сумме добавили еще почти 1,5 миллиарда.

ВИДЕО ДНЯ

Также столица привлекает от партнеров и передает бойцам ту помощь, за которой они обращаются. Это и дроны, и радиостанции, аптечки, бронежилеты, автомобили и многое другое.

Кличко отметил, что в КГГА постоянно обращаются различные подразделения, бойцы и командиры. Но по закону местные власти могут перечислять средства только военным подразделениям, зарегистрированным в Киеве.