У оборонному комітеті Ради бачать ризики в ідеї мобілізувати ув’язнених

Мобілізація ув’язнених може мати ризики, утім, останнє слово у цьому питанні має бути за військовими.

Джерело: член комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін в інтерв’ю "Українській правді".

Пряма мова: "В одну із бригад мобілізували людину, яка певний час перебувала у місцях позбавлення волі. З нею були проблеми – він вживав наркотичні засоби. І трапився інцидент, коли він поводив себе неадекватно: знаходячись на посту зі зброєю, у стані наркотичного сп'яніння поранив двох військовослужбовців.

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Після цього командир цієї військової частини, абсолютно логічно, дуже ретельно перевіряв особові справи свого поповнення і, якщо знаходив людей з судимостями, намагався тримати їх якомога далі від зброї, від виконання бойових завдань. На підставі практичного досвіду, вони для нього – вже група ризику.

Тому військові мають визначити, чи потрібна їм подібна категорія людей і як вони мають їх використовувати".

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