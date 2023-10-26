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У оборонному комітеті Ради бачать ризики в ідеї мобілізувати ув’язнених

Софія Середа, Олександр ШумілінЧетвер, 26 жовтня 2023, 15:14
У оборонному комітеті Ради бачать ризики в ідеї мобілізувати ув’язнених
Фото: УП

Мобілізація ув’язнених може мати ризики, утім, останнє слово у цьому питанні має бути за військовими. 

Джерело: член комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін в інтерв’ю "Українській правді". 

Пряма мова: "В одну із бригад мобілізували людину, яка певний час перебувала у місцях позбавлення волі. З нею були проблеми – він вживав наркотичні засоби. І трапився інцидент, коли він поводив себе неадекватно: знаходячись на посту зі зброєю, у стані наркотичного сп'яніння поранив двох військовослужбовців.

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Після цього командир цієї військової частини, абсолютно логічно, дуже ретельно перевіряв особові справи свого поповнення і, якщо знаходив людей з судимостями, намагався тримати їх якомога далі від зброї, від виконання бойових завдань. На підставі практичного досвіду, вони для нього – вже група ризику. 

Тому військові мають визначити, чи потрібна їм подібна категорія людей і як вони мають їх використовувати".

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  • На початку вересня Міноборони затвердило новий Розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби та впорядкувало проходження служби обмежено придатними.
  • Пізніше секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оброни і розвідки, нардеп "Голоса" Роман Костенко в інтерв’ю "Українській правді" зазначив, що посилення мобілізаційних заходів в Україні може відбутись у разі зміни воєнної стратегії.
  • У ВО "Свобода" питання браку особового складу у силах оборони пропонують вирішити шляхом мобілізації засуджених

Теми: Верховна Радамобілізація
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