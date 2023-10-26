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В оборонном комитете Рады видят риски в идее мобилизовать заключенных

София Середа, Александр ШумилинЧетверг, 26 октября 2023, 15:14
В оборонном комитете Рады видят риски в идее мобилизовать заключенных
Фото: УП

Мобилизация заключенных может иметь риски, впрочем, последнее слово в этом вопросе должно быть за военными.

Источник: член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "В одну из бригад мобилизовали человека, который некоторое время находился в местах лишения свободы. С ним были проблемы - он употреблял наркотические средства. И случился инцидент, когда он вел себя неадекватно: находясь на посту с оружием, в состоянии наркотического опьянения ранил двух военнослужащих.

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После этого командир этой воинской части, абсолютно логично, очень тщательно проверял личные дела своего пополнения и, если находил людей с судимостями, старался держать их как можно дальше от оружия, от выполнения боевых задач. На основании практического опыта, они для него - уже группа риска.

Поэтому военные должны определить, нужна ли им подобная категория людей и как они должны их использовать".

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Напомним:

  • В начале сентября Минобороны утвердило новое Расписание болезней, по которому оценивается пригодность к военной службе и упорядочило прохождение службы ограниченно годными.
  • Позже секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп "Голоса" Роман Костенко в интервью "Украинской правде" отметил, что усиление мобилизационных мероприятий в Украине может произойти в случае изменения военной стратегии.
  • В ВО "Свобода" вопрос нехватки личного состава в силах обороны предлагают решить путем мобилизации осужденных.

Темы: Верховная Радамобилизация
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