В оборонном комитете Рады видят риски в идее мобилизовать заключенных

Мобилизация заключенных может иметь риски, впрочем, последнее слово в этом вопросе должно быть за военными.

Источник: член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "В одну из бригад мобилизовали человека, который некоторое время находился в местах лишения свободы. С ним были проблемы - он употреблял наркотические средства. И случился инцидент, когда он вел себя неадекватно: находясь на посту с оружием, в состоянии наркотического опьянения ранил двух военнослужащих.

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После этого командир этой воинской части, абсолютно логично, очень тщательно проверял личные дела своего пополнения и, если находил людей с судимостями, старался держать их как можно дальше от оружия, от выполнения боевых задач. На основании практического опыта, они для него - уже группа риска.

Поэтому военные должны определить, нужна ли им подобная категория людей и как они должны их использовать".

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