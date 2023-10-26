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На Франківщині сталася ДТП з мікроавтобусом: поранені 5 дітей та 2 дорослих

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 26 жовтня 2023, 15:49
На Франківщині сталася ДТП з мікроавтобусом: поранені 5 дітей та 2 дорослих
фото ДСНС

7 людей, зокрема 5 дітей, дістали поранення внаслідок ДТП в Івано-Франківській області 26 жовтня.

Джерело: пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Подія сталася на автодорозі у селі Черче за участю легкового автомобіля та мікроавтобуса. Внаслідок ДТП 7 осіб травмовано, у тому числі 5 дітей". 

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Деталі: Працівники Служби порятунку деблокували 1 людину з мікроавтобуса та надали домедичну допомогу дитині. Також рятувальники запобігли виникненню пожежі.

Причину та деталі аварії з’ясовують правоохоронці.

 
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ДСНС

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Теми: ДТПІвано-Франківська областьдіти
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