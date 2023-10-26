На Франківщині сталася ДТП з мікроавтобусом: поранені 5 дітей та 2 дорослих
Четвер, 26 жовтня 2023, 15:49
7 людей, зокрема 5 дітей, дістали поранення внаслідок ДТП в Івано-Франківській області 26 жовтня.
Джерело: пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій
Дослівно: "Подія сталася на автодорозі у селі Черче за участю легкового автомобіля та мікроавтобуса. Внаслідок ДТП 7 осіб травмовано, у тому числі 5 дітей".
Реклама:
Деталі: Працівники Служби порятунку деблокували 1 людину з мікроавтобуса та надали домедичну допомогу дитині. Також рятувальники запобігли виникненню пожежі.
Причину та деталі аварії з’ясовують правоохоронці.
ВІДЕО ДНЯ