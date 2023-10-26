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На Франковщине произошло ДТП с микроавтобусом: ранены 5 детей и 2 взрослых

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 26 октября 2023, 15:49
На Франковщине произошло ДТП с микроавтобусом: ранены 5 детей и 2 взрослых
фото ГСЧС

7 человек, в том числе 5 детей, получили ранения в результате ДТП в Ивано-Франковской области 26 октября.

Источник: пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "Происшествие произошло на автодороге в селе Черче с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате ДТП 7 человек травмированы, в том числе 5 детей". 

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Детали: Работники Службы спасения деблокировали 1 человека из микроавтобуса и оказали домедицинскую помощь ребенку. Также спасатели предотвратили возникновение пожара.

Причину и детали аварии выясняют правоохранители.

 
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ГСЧС

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Темы: ДТПИвано-Франковская областьдети
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