На Франковщине произошло ДТП с микроавтобусом: ранены 5 детей и 2 взрослых
Четверг, 26 октября 2023, 15:49
7 человек, в том числе 5 детей, получили ранения в результате ДТП в Ивано-Франковской области 26 октября.
Источник: пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям
Дословно: "Происшествие произошло на автодороге в селе Черче с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате ДТП 7 человек травмированы, в том числе 5 детей".
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Детали: Работники Службы спасения деблокировали 1 человека из микроавтобуса и оказали домедицинскую помощь ребенку. Также спасатели предотвратили возникновение пожара.
Причину и детали аварии выясняют правоохранители.
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