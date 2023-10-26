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У Німеччині арештували підприємця, підозрюваного у продажу Росії двигунів для дронів

"Європейська правда"Четвер, 26 жовтня 2023, 17:57
У Німеччині арештували підприємця, підозрюваного у продажу Росії двигунів для дронів
фото: Getty Images

Підприємця з центральної Німеччини в середу арештували за підозрою в постачанні Росії двигунів для безпілотників "Орлан-10" у порушення санкцій, він перебуває під слідством.

Джерело: AFP з посиланням на прокуратуру Франкфурта-на-Майні та Головне митне управління в Бонні, пише "Європейська правда"

Деталі: Стверджується, що у 2022 та 2023 роках він постачав моделі авіаційних двигунів, електронні компоненти та інші матеріали через посередника в Гонконзі компанії, що базується в Санкт-Петербурзі.

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За даними слідства, авіаційні двигуни тієї моделі, яку німецький підприємець збував у Росію, використовуються зокрема в російських розвідувальних безпілотниках "Орлан-10". Їх російські збройні сили використовують у війні проти України для наведення артилерійського вогню.

Слідчі управління карного розшуку митниці вилучили у компанії обвинуваченого загалом 120 таких двигунів ще влітку 2023 року, запобігши таким чином можливому експорту до Росії.

Крім того, підприємця звинувачують у незаконному вивезенні з Німеччини двох дорогих автомобілів. Вони теж нібито були ввезені в Росію через Гонконг, що порушує санкційний режим ЄС.

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Згідно з повідомленням, вартість усіх незаконно вивезених товарів становить близько двох мільйонів євро. Німецькі правоохоронці також провели обшуки в шести житлових і офісних приміщеннях, пов’язаних з обвинуваченим.

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Теми: НімеччинасанкціїРосія
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