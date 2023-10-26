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В Германии арестовали предпринимателя, подозреваемого в продаже России двигателей для дронов

"Европейская правда"Четверг, 26 октября 2023, 17:57
В Германии арестовали предпринимателя, подозреваемого в продаже России двигателей для дронов
фото: Getty Images

Предпринимателя из центральной Германии в среду арестовали по подозрению в поставке России двигателей для беспилотников "Орлан-10" в нарушение санкций, он находится под следствием.

Источник: AFP со ссылкой на прокуратуру Франкфурта-на-Майне и Главное таможенное управление в Бонне, пишет "Европейская правда"

Детали: Утверждается, что в 2022 и 2023 годах он поставлял модели авиационных двигателей, электронные компоненты и другие материалы через посредника в Гонконге компании, базирующейся в Санкт-Петербурге.

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По данным следствия, авиационные двигатели той модели, которую немецкий предприниматель сбывал в Россию, используются в частности в российских разведывательных беспилотниках "Орлан-10". Их российские вооруженные силы используют в войне против Украины для наведения артиллерийского огня.

Следователи управления уголовного розыска таможни изъяли у компании обвиняемого всего 120 таких двигателей еще летом 2023 года, предотвратив таким образом возможный экспорт в Россию.

Кроме того, предпринимателя обвиняют в незаконном вывозе из Германии двух дорогих автомобилей. Они тоже якобы были ввезены в Россию через Гонконг, что нарушает санкционный режим ЕС.

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Согласно сообщению, стоимость всех незаконно вывезенных товаров составляет около двух миллионов евро. Немецкие правоохранители также провели обыски в шести жилых и офисных помещениях, связанных с обвиняемым.

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Темы: ГерманиясанкцииРосcия
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