Фінляндія побудувала паркан на тестовій ділянці кордону з РФ

У Фінляндії завершився пілотний проєкт будівництва паркану на кордоні з Росією, в експлуатацію була введена тестова ділянка протяжністю близько трьох кілометрів у Пелтола в Іматрі, Південній Карелії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Деталі: Ділянку звели з невеликим запізненням. Наступна частина огорожі вже будується в Салла в Лапландії.

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Прикордонна служба зазначає, що дорога вздовж огорожі, сама огорожа і технічна система спостереження є найсучаснішими з точки зору забезпечення безпеки кордонів.

Патрулювання в районі тестової ділянки прискорилося, а нова технологія моніторингу дає змогу отримати повніше уявлення про ситуацію, додали у відомстві.

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