Финляндия построила забор на тестовом участке границы с РФ
Четверг, 26 октября 2023, 18:43
В Финляндии завершился пилотный проект строительства забора на границе с Россией, в эксплуатацию был введен тестовый участок протяженностью около трех километров у Пелтола в Иматри, Южной Карелии.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Yle
Детали: Участок возвели с небольшим опозданием. Следующая часть ограждения уже строится в Салла в Лапландии.
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Пограничная служба отмечает, что дорога вдоль ограждения, само ограждение и техническая система наблюдения являются самыми современными с точки зрения обеспечения безопасности границ.
Патрулирование в районе тестового участка ускорилось, а новая технология мониторинга позволяет получить более полное представление о ситуации, добавили в ведомстве.
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- В сентябре в финском городке Пелкола на границе с Россией ввели в эксплуатацию тестовую версию забора, который впоследствии планируют возвести на других участках границы.
- Всего на восточной границе страны построят еще 200 км заграждений, преимущественно в юго-восточной Финляндии. Цель строительства – препятствовать бесконтрольному пересечению границы, а также регулировать движение.
- Правительство страны ранее заявило, что потратит 139 млн евро на забор на границе с Россией.