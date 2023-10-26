Финляндия построила забор на тестовом участке границы с РФ

В Финляндии завершился пилотный проект строительства забора на границе с Россией, в эксплуатацию был введен тестовый участок протяженностью около трех километров у Пелтола в Иматри, Южной Карелии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Yle

Детали: Участок возвели с небольшим опозданием. Следующая часть ограждения уже строится в Салла в Лапландии.

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Пограничная служба отмечает, что дорога вдоль ограждения, само ограждение и техническая система наблюдения являются самыми современными с точки зрения обеспечения безопасности границ.

Патрулирование в районе тестового участка ускорилось, а новая технология мониторинга позволяет получить более полное представление о ситуации, добавили в ведомстве.

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