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Майже 80% українців виступають за вступ України до НАТО — опитування

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 26 жовтня 2023, 19:12
Майже 80% українців виступають за вступ України до НАТО — опитування
Фото: Getty Images

Якби в Україні зараз відбувся референдум щодо вступу до Північноатлантичного Альянсу, то такий крок підтримали б майже 80% українців, свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на опитування соціологічної групи "Рейтинг" на замовлення Міжнародного республіканського інституту

Деталі: Станом на вересень 79% опитаних українців підтримували членство України в НАТО й лише 5% заявили, що проголосували б проти. У квітні 2022-го, незабаром після початку повномасштабного вторгнення РФ, підтримали б вступ до Альянсу лише 59% респондентів і 14% – не підтримали б.

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Загалом у всіх регіонах України переважає прихильність щодо вступу України до НАТО, але на сході вона найменша: 64% підтримують, ще 10% – не підтримують, а 22% не голосували б на такому референдумі.

 
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Опитування відбулось 9-12 вересня 2023 року шляхом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера й охопило 2000 жителів України віком від 18 років в усіх регіонах, окрім тимчасово окупованих. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,2 відсоткових пункти в обидва боки.

Зазначимо, що згідно з іншим опитуванням Київського міжнародного інституту соціології на замовлення Консультативної місії ЄС, 65% українців довіряють Європейському Союзу, тоді як НАТО – 59%.

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Теми: НАТОопитуванняУкраїна
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