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Перед судом постануть організатор та двоє учасників "блогерських вечірок", де знущалися з дівчат

Валентина РоманенкоЧетвер, 26 жовтня 2023, 19:12
Перед судом постануть організатор та двоє учасників блогерських вечірок, де знущалися з дівчат
Скрін із FB-сторінки Ярослави Кравченко

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури до суду скерували обвинувальний акт стосовно організатора та двох учасників "блогерських вечірок".

Джерело: прокуратура Київської області, співрозмовник УП у правоохоронних органах

Деталі: Розслідуванням встановлено, що обвинувачені запрошували дівчат до орендованої в столиці квартири, де спільно розпивали алкогольні напої, доводячи останніх до  безпорадного стану.

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Фігуранти виготовляли фото та відеозображення з участю дівчат, у тому числі  порнографічного характеру. Відзнятий контент викладали у телеграм-канал і соціальні мережі, залишаючи принизливі дописи та коментарі.

Організатору вечірок інкриміновано вчинення сексуального насильства щодо трьох потерпілих, одна з яких на час вчинення злочину була неповнолітньою, а також виготовлення, зберігання та розповсюдження зображень порнографічного характеру і хуліганство.

За даними УП, йдеться про Андрія Ярину (він перебуває під вартою).

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Ще один з учасників обвинувачується у виготовленні, зберіганні й розповсюдженні зображень порнографічного характеру у змові з організатором, та хуліганстві, що супроводжувалось винятковим цинізмом, щодо однієї з потерпілих (за даними УП, це Ярослав Домбровський).

Іншого учасника вечірок судитимуть за вчинення сексуального насильства щодо однієї з потерпілих (йдеться про Олега Захарова –ред.).

Ці фігуранти свого часу вийшли з-під варти під заставу.

Прокуратура зазначає, що досудове розслідування було завершено ще в червні 2023 року і тоді ж стороні захисту відкрили матеріали для ознайомлення. Оскільки сторона захисту зловживала правом на захист, затягуючи час ознайомлення, прокурори тричі зверталися до суду з клопотанням про обмеження строків ознайомлення.

Теми: скандалпрокуратура
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