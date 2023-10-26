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Перед судом предстанут трое учасников "блогерских вечеринок", где издевались над девушками

Валентина РоманенкоЧетверг, 26 октября 2023, 19:12
Перед судом предстанут трое учасников блогерских вечеринок, где издевались над девушками
Скрин с FB-страницы Ярославы Кравченко

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Киевской областной прокуратуры в суд направили обвинительный акт в отношении организатора и двух участников "блогерских вечеринок".

Источник: прокуратура Киевской области, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Расследованием установлено, что обвиняемые приглашали девушек в арендованную в столице квартиру, где совместно распивали алкогольные напитки, доводя последних до беспомощного состояния.

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Фигуранты изготавливали фото и видеоизображения с участием девушек, в том числе порнографического характера. Отснятый контент выкладывали в телеграмм-канал и социальные сети, оставляя унизительные сообщения и комментарии.

Организатору вечеринок инкриминируется совершение сексуального насилия в отношении трех потерпевших, одна из которых на момент совершения преступления была несовершеннолетней, а также изготовление, хранение и распространение изображений порнографического характера и хулиганство.

По данным УП, речь идет об Андрее Ярине (он находится под стражей).

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Еще один из участников обвиняется в изготовлении, хранении и распространении изображений порнографического характера в сговоре с организатором, и хулиганстве, которое сопровождалось исключительным цинизмом, в отношении одной из потерпевших (по данным УП, это Ярослав Домбровский).

Другого участника вечеринок будут судить за совершение сексуального насилия в отношении одной из потерпевших (речь идет об Олеге Захарове -ред.).

Эти фигуранты в свое время вышли из-под стражи под залог.

Прокуратура отмечает, что досудебное расследование было завершено еще в июне 2023 года и тогда же стороне защиты открыли материалы для ознакомления. Поскольку сторона защиты злоупотребляла правом на защиту, затягивая время ознакомления, прокуроры трижды обращались в суд с ходатайством об ограничении сроков ознакомления.

Темы: скандалпрокуратура
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