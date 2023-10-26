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Від бойових гелікоптерів до КАБів: як Росія розбудовує військові заводи

Тетяна ОлійникЧетвер, 26 жовтня 2023, 21:16
Від бойових гелікоптерів до КАБів: як Росія розбудовує військові заводи
Розбудова Казанського авіаційного заводу. Фото - Схеми

Журналісти "Схем" проаналізували супутникові знімки і виявили, що Росія активно розбудовує військові заводи. Зокрема ті, які виробляють та ремонтують тактичні і стратегічні літаки, бойові гелікоптери, військові дрони та КАБи.

Джерело: розслідування проєкту "Схеми" від Радіо Свобода

Деталі: Зокрема на Казанському авіаційному заводі, який належить до структури державної корпорації "Ростех", будують та ремонтують стратегічні бомбардувальники, наприклад, Ту-22м3 та Ту-160, з яких Росія запускає ракети по Україні.

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Новий ангар тут почали зводити ще у 2018 році, втім у 2022-му будівництво пришвидшили, і цьогоріч майже закінчили. На думку військових експертів, у цьому цеху можуть ремонтувати та модернізувати стратегічні бомбардувальники.

 
Казанський авіаційний завод
Фото - схеми

На території Іркутського авіаційного заводу з 2019-го по 2021 рік з’явився ангар з виходом на авіасмугу, а вже в цьому році закінчується будівництво іншого, схожого об'єкта. Профіль цього підприємства – ремонт та виробництво винищувачів Су-30 всіх модифікацій.

Такі приміщення, на думку авіаексперта Храпчинського, можуть використовувати для ремонту цивільних бортів типу Sukhoi Superjet та винищувачів типу Су-30.

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Іркутський авіаційний завод
Фото - схеми

На території Дубнянського машинобудівного заводу у Московській області є Машинобудівне конструкторське бюро "Радуга". Воно виробляє ракети Х-22, Х-55, Х-101.  

У 2021 році тут почали зводити велику будівлю, і у 2023 добудували. Це – новий приватний завод з виробництва російських БПЛА, який належить компанії "Кронштадт" (фірма пов’язана з холдингом "АФК-Система" російського олігарха Євтушенкова).

Профіль підприємства – випуск військових дронів під брендом "Оріон", "Геліос" та інших, з різними модифікаціями – від розвідувальних до ударних.

 
Дубнянський машинобудівний завод
фото - схеми

На Уральському заводі цивільної авіації у Єкатеринбурзі росіяни ремонтують двигуни та редуктори, що можуть використовуватись і у військових гелікоптерах типу Мі-2, Мі-8, Мі-24 та Ка-52. Всі ці гелікоптери армія РФ активно застосовує у війні проти України.

У 2021-2023 роках там побудували новий великий цех.

 
Уральський завод цивільної авіації
фото - схеми

Теми: Росіязброявиробництво
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