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Дружина заступника голови Нацполіції Тишлека має російський паспорт — Bihus.Info

Станіслав ПогоріловЧетвер, 26 жовтня 2023, 21:38
Дружина заступника голови Нацполіції Тишлека має російський паспорт — Bihus.Info
Фото: Bihus.Info

Дружина заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека станом на літо цього року не позбулася російського паспорта, а сам він користується нерухомістю та авто родини партнера очільника ростовського кримінального угрупування, йдеться у розслідування Bihus.Info

Джерело: розслідування Bihus.Info

Деталі: Повідомляється, що родина дружини, Олександри Балакай, орієнтовно в нульових переїхала до Ростовської області РФ й отримала російське громадянство. При цьому російський паспорт самої Олександри лишався чинним станом на літо цього року.

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Теща Тишлека, Марія Балакай, до повномасштабного вторгнення відвідувала Тишлеків в Україні. Влітку 2018 на неї була оформлена двокімнатна квартира в ЖК "Новопечерські Липки" в Києві.

Одразу після цього вона виписала довіреність на дочку, передавши право розпоряджатися нерухомістю їй та повернулася до Росії.

Водночас, переїхавши до столиці у 2019 році, Тишлек безкоштовно мешкав у квартирі на 140 кв.м. в елітному ЖК "Французький квартал" у центрі міста, яка належала Юрію Голику, більше відомому як ідеолог проекту "Велике будівництво".

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За даними Bihus.Info, наразі з квартири Голика Тишлек уже з’їхав. Натомість у вересні-жовтні цього року був неодноразово помічений в одному із елітних котеджних містечок під Києвом. Зокрема, у будинку на 300 кв.м., записаному на жінку на ім’я Наталья Нечепоренко (в документах звучить саме так – "Наталья").

Також за даними джерел журналістів, навесні минулого року Тишлек виїжджав за кордон на автівці чоловіка Наталі Нечепоренко Віталія, а навесні цього року Нечепоренки  виписували на Тишлека довіреності. Через півроку після цього на Наталью і оформили будинок.

Повідомляється, що у Віталія Нечепоренка є частка, а саме 25% у ТОВ "Еліт лото", де таку ж частку має Андріан Родін, він же Андрєй Іманалі, він же "Полузвєрь" – ростовський кримінальний авторитет, який має дуже давні і складні "стосунки" з поліцією.

"Іманалі прославився на початку 00-х – як один із лідерів ростовського "ОПГ "Сельмаш". Тоді його оголосили в розшук, спочатку федеральний, а потім і міжнародний, за підозрою у викраденні людей. Знайшли у Києві і видворили назад до Росії, де Іманалі таки засудили до 7 років ув’язнення", - говориться в розслідуванні.

У текстовому коментарі Bihus.Info Тишлек заявив, що "наразі орендує квартиру, в будинку проживав тимчасово, Нечепоренки – його близькі друзі, дружина має український паспорт, а у справи тещі він не втручається".

Теми: поліція
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