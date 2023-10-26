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Жена замглавы Нацполиции Тишлека имеет российский паспорт - Bihus.Info

Станислав ПогориловЧетверг, 26 октября 2023, 21:38
Жена замглавы Нацполиции Тишлека имеет российский паспорт - Bihus.Info
Фото: Bihus.Info

Жена замглавы Нацполиции Дмитрия Тишлека по состоянию на лето этого года не избавилась от российского паспорта, а сам он пользуется недвижимостью и авто семьи партнера главы ростовской криминальной группировки, говорится в расследовании Bihus.Info

Источник: расследование Bihus.Info

Детали: Сообщается, что семья жены, Александры Балакай, ориентировочно в нулевых переехала в Ростовскую область РФ и получила российское гражданство. При этом российский паспорт самой Александры оставался действующим по состоянию на лето этого года.

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Теща Тишлека, Мария Балакай, до полномасштабного вторжения посещала Тишлеков в Украине. Летом 2018 на нее была оформлена двухкомнатная квартира в ЖК "Новопечерские Липки" в Киеве.

Сразу после этого она выписала доверенность на дочь, передав право распоряжаться недвижимостью ей и вернулась в Россию.

В то же время, переехав в столицу в 2019 году, Тишлек бесплатно жил в квартире на 140 кв.м. в элитном ЖК "Французский квартал" в центре города, которая принадлежала Юрию Голику, больше известному как идеолог проекта "Большая стройка".

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По данным Bihus.Info, сейчас из квартиры Голика Тишлек уже съехал. Зато в сентябре-октябре этого года был неоднократно замечен в одном из элитных коттеджных городков под Киевом. В частности, в доме на 300 кв.м., записанном на женщину по имени Наталья Нечепоренко (в документах звучит именно так - "Наталья").

Также по данным источников журналистов, весной прошлого года Тишлек выезжал за границу на машине мужа Натальи Нечепоренко Виталия, а весной этого года Нечепоренко выписывали на Тишлека доверенности. Через полгода после этого на Наталью и оформили дом.

Сообщается, что у Виталия Нечепоренко есть доля, а именно 25% в ООО "Элит лото", где такую же долю имеет Андриан Родин, он же Андрей Иманали, он же "Полузверь" - ростовский криминальный авторитет, который имеет очень давние и сложные "отношени"я с полицией.

"Иманали прославился в начале 00-х - как один из лидеров ростовского "ОПГ "Сельмаш". Тогда его объявили в розыск, сначала федеральный, а затем и международный, по подозрению в похищении людей. Нашли в Киеве и выдворили обратно в Россию, где Иманали таки приговорили к 7 годам заключения", - говорится в расследовании.

В текстовом комментарии Bihus.Info Тишлек заявил, что "сейчас арендует квартиру, в доме проживал временно, Нечепоренко - его близкие друзья, жена имеет украинский паспорт, а в дела тещи он не вмешивается".

Темы: полиция
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