Залужний обговорив захист інфраструктури на зиму з колегами з Великої Британії та США
Четвер, 26 жовтня 2023, 21:47
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіним.
Джерело: Залужний у Facebook
Пряма мова: "Під час перемовин детально розповів про обстановку на полі бою. Обговорили наші наступальні та оборонні операції, ситуацію на найбільш складних напрямках, а також дії та ймовірні плани противника.
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Зупинилися на актуальних потребах Збройних Сил України в снарядах, дронах та військовій техніці".
Деталі: Окремо командувачі обговорили посилення української протиповітряної оборони та прикриття в осінньо-зимовий період обʼєктів критичної інфраструктури.
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