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Керівницю патронатної служби "Азову" на бізнес-заході попросили сховатися через військову форму

Тетяна Олійник, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 27 жовтня 2023, 00:10
Керівницю патронатної служби Азову на бізнес-заході попросили сховатися через військову форму
Ілюстративне фото - Азов

Керівниця Патронатної служби "Янголи Азову" Олена Толкачова заявила, що їх попросили відсісти у куток на бізнес-заході через те, що чоловіків лякає військова форма. Організатори заходу вже попросили вибачення за інцидент.

Джерело: керівниця Патронатної служби "Янголи Азову" Олена Толкачова у Facebook, засновник "Young Business Club" Андрій Остапчук у Facebook 

Деталі: Толкачова повідомила, що організація "Young Business Club" запросила їх на захід, щоб розповісти чим займається служба та познайомитись з бізнесменами, які можливо допомогли б у їхній діяльності.

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Пряма мова: "До нас підійшла одна з представників організаторів і попросила сховатися десь у кутку, тому що чоловіків на заході лякає військова форма".

Оновлено о 23:59: Засновник "Young Business Club" Андрій Остапчук написав у Facebook вибачення військовим Азову особисто і "усім, чиї почуття зачепила ця ситуація". Він зазначив, що позиція однієї людини не відображає позицію клубу. 

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Пряма мова Остапчука: "Думка і позиція людини, яка працювала в нашій команді, не є позицією клубу і її учасників. В клубі понад 70 співробітників. Ми постійно працюємо над тим, щоб бути одним організмом і сповідувати єдині цінності. На жаль, це виходить не завжди. Ми щоденно дякуємо військовим, що обороняють нашу країну, і робимо усе можливе для їх підтримки".

Теми: Азов
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