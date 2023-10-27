Руководительницу патронатной службы "Азова" на бизнес-мероприятии попросили спрятаться из-за военной формы

Руководитель Патронатной службы "Ангелы Азова" Елена Толкачева заявила, что их попросили отсесть в угол на бизнес-мероприятии из-за того, что мужчин пугает военная форма. Организаторы мероприятия уже попросили прощения за инцидент.

Источник: руководитель Патронатной службы "Ангелы Азова" Елена Толкачева в Facebook, основатель "Young Business Club" Андрей Остапчук в Facebook

Детали: Толкачева сообщила, что организация "Young Business Club" пригласила их на мероприятие, чтобы рассказать, чем занимается служба и познакомиться с бизнесменами, которые, возможно, помогли бы в их деятельности.

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Прямая речь: "К нам подошла одна из представителей организаторов и попросила спрятаться где-то в углу, потому что мужчин на западе пугает военная форма".

Обновлено в 23:59: Основатель "Young Business Club" Андрей Остапчук написал в Facebook извинения военным "Азова" лично и "всем, чьи чувства задела эта ситуация". Он отметил, что позиция одного человека не отражает позицию клуба.

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Прямая речь Остапчука: "Мнение и позиция человека, работавшего в нашей команде, не является позицией клуба и его участников. В клубе более 70 сотрудников. Мы постоянно работаем над тем, чтобы быть одним организмом и исповедовать единые ценности. К сожалению, это получается не всегда. Мы ежедневно благодарим военных, защищающих нашу страну, и делаем все возможное для их поддержки".