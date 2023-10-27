Російські військові розстрілюють солдатів, які відступають – Кірбі

Сполучені Штати Америки мають дані про те, що російські командири страчують своїх солдатів, які не хочуть іти в наступ, відступають чи відмовляються виконувати наказаи.

Джерело: координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі на брифінгу, який цитує адміністрація президента США

Пряма мова Кірбі: "Прагнучи досягти тактичних успіхів в Авдіївці та інших місцях на полі бою, Росія продовжує нехтувати життям своїх солдатів. Ми вважаємо, що вони понесли тисячі жертв, намагаючись провести цей наступ, деякі з них – за наказом своїх лідерів.

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У нас є інформація, що російські військові фактично страчують солдатів, які відмовляються виконувати накази.

Ми також маємо інформацію про те, що російські командири погрожують розстрілювати цілі підрозділи, якщо ті намагатимуться відступити під вогнем української артилерії".

Деталі: За словами Кірбі, російські мобілізовані сили "залишаються ненавченими, недостатньо оснащеними і непідготовленими до бою".

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Тому, за даними американців, вправність і моральний дух російських новобранців – низькі.

Пряма мова: "Як і під час невдалого зимового наступу минулого року, російські військові, схоже, використовують те, що ми б назвали "тактикою людської хвилі" – просто кидають маси цих погано підготовлених солдатів прямо в бій, без належного спорядження, без керівництва, без ресурсів, без підтримки.

Не дивно, що за таких умов російські війська страждають від низького морального духу".

Деталі: На запитання, як довго триває і як виглядає страта російських солдатів, скільки людей страчено і як, Кірбі не зміг відповісти.

Однак він назвав це ганебним явищем.

Пряма мова: "Ганебно думати про те, що ви могли б стратити своїх солдатів за те, що вони не хотіли виконувати накази. А тепер погрожують стратити цілі підрозділи. Це варварство.

Але я думаю, що це симптом того, наскільки погано російські воєначальники розуміють, що вони роблять, і наскільки погано вони впоралися з цим з військової точки зору.

З самого початку ми говорили про погане командування і контроль, погану логістику і підтримку. Вони не можуть прогодувати своїх хлопців у полі, чорт забирай. А тепер, знову ж таки, вони готові розстрілювати їх за виконання наказів, за невиконання наказів".

Деталі: За словами Кірбі, це також свідчить про відчай у зв'язку з нестачею кадрів.

Він визнав, що "Росія має більшу армію, ніж Україна, і вони (російські війська) мають доступ до більшої кількості людських ресурсів, щоб укомплектувати її".

"Але вони настільки відчайдушно потребують прогресу – особливо на Донбасі, в Донецькій області – що вони буквально кидають у бій молодих людей, які не були належним чином підготовлені, не були належним чином екіпіровані і, звичайно ж, не були належним чином керовані", – сказав Кірбі.