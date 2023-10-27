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Российские военные расстреливают солдат, которые отступают – Кирби

Елена РощинаПятница, 27 октября 2023, 10:37
Российские военные расстреливают солдат, которые отступают – Кирби
Джон Кирби, фото Bloomberg via Getty Images

Соединенные Штаты Америки имеют данные о том, что российские командиры казнят своих солдат, которые не хотят идти в наступление, отступают или отказываются выполнять приказы. 

Источник: координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге, который цитирует администрация президента США

Прямая речь Кирби: "Стремясь достичь тактических успехов в Авдеевке и других местах на поле боя, Россия продолжает пренебрегать жизнью своих солдат. Мы считаем, что они понесли тысячи жертв, пытаясь провести это наступление, некоторые из них – по приказу своих лидеров.

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У нас есть информация, что российские военные фактически казнят солдат, которые отказываются выполнять приказы. 

Мы также располагаем информацией о том, что российские командиры угрожают расстреливать целые подразделения, если те будут пытаться отступить под огнем украинской артиллерии".

Детали: По словам Кирби, российские мобилизованные силы "остаются необученными, недостаточно оснащенными и неподготовленными к бою". 

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Поэтому, по данным американцев, умелость и моральный дух российских новобранцев – низкие. 

Прямая речь: "Как и во время неудачного зимнего наступления прошлого года, российские военные, похоже, используют то, что мы бы назвали "тактикой человеческой волны" – просто бросают массы этих плохо подготовленных солдат прямо в бой, без надлежащего снаряжения, без руководства, без ресурсов, без поддержки. 

Неудивительно, что в таких условиях российские войска страдают от низкого морального духа".

Детали: На вопрос, как долго длятся и как выглядят казни российских солдат, сколько людей убиты и как, Кирби не смог ответить.

Однако он назвал это позорным явлением.

Прямая речь: "Позорно думать о том, что вы могли бы казнить своих солдат за то, что они не хотели выполнять приказы. А теперь угрожают казнить целые подразделения. Это варварство.

Но я думаю, что это симптом того, насколько плохо российские военачальники понимают, что они делают, и насколько плохо они справились с этим с военной точки зрения.

С самого начала мы говорили о плохом командовании и контроле, плохой логистике и поддержке. Они не могут прокормить своих парней в поле, черт возьми! А теперь, опять же, они готовы расстреливать их за выполнение приказов, за невыполнение приказов".

Детали: По словам Кирби, это также свидетельствует об отчаянии в связи с нехваткой кадров. 

Он признал, что "Россия имеет большую армию, чем Украина, и они (российские войска) имеют доступ к большему количеству человеческих ресурсов, чтобы укомплектовать ее".

"Но они настолько отчаянно нуждаются в прогрессе – особенно на Донбассе, в Донецкой области – что они буквально бросают в бой молодых людей, которые не были должным образом подготовлены, не были должным образом экипированы и, конечно же, не были должным образом управляемы", – сказал Кирби.

Темы: Росcиявойнапотери в войнеСША
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