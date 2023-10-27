Львівську та Франківську ОВА "замінували"

Вибухотехнічна служба, фото з фейсбуку вибухотехнічної служби ГУНП в Рівненській області

Зранку надійшли повідомлення про замінування обласних військових адміністрацій у Львівській та Івано-Франківській областях.

Джерело: пресслужба Львівської ОВА, Суспільне із посиланням на коментар керівника сектору комунікації поліції в Івано-Франківської області Андрія Яцківа

Дослівно Львівська ОВА: "Близько 10:30 в канцелярію Львівської ОВА надійшов анонімний дзвінок про замінування будівлі адміністрації".

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Деталі: Усіх працівників попросили тимчасово покинути свої робочі місця. На місці працюють вибухотехніки та інші профільні служби.

В Івано-Франківську також повідомили про замінування будівлі обласної військової адміністрації. На місці працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група