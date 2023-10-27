Львівську та Франківську ОВА "замінували"
П'ятниця, 27 жовтня 2023, 11:21
Зранку надійшли повідомлення про замінування обласних військових адміністрацій у Львівській та Івано-Франківській областях.
Джерело: пресслужба Львівської ОВА, Суспільне із посиланням на коментар керівника сектору комунікації поліції в Івано-Франківської області Андрія Яцківа
Дослівно Львівська ОВА: "Близько 10:30 в канцелярію Львівської ОВА надійшов анонімний дзвінок про замінування будівлі адміністрації".
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Деталі: Усіх працівників попросили тимчасово покинути свої робочі місця. На місці працюють вибухотехніки та інші профільні служби.
В Івано-Франківську також повідомили про замінування будівлі обласної військової адміністрації. На місці працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група