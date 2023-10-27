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Львовскую и Франковскую ОВА "заминировали"

Татьяна ЛозовенкоПятница, 27 октября 2023, 11:21
Львовскую и Франковскую ОВА заминировали
Взрывотехническая служба, фото из фейсбука взрывотехнической службы ГУНП в Ровенской области

Утром поступили сообщения о заминировании областных военных администраций во Львовской и Ивано-Франковской областях. 

Источник: пресс-служба Львовской ОВА, Суспильне со ссылкой на комментарий руководителя сектора коммуникации полиции в Ивано-Франковской области Андрея Яцкива

Дословно Львовская ОВА: "Около 10:30 в канцелярию Львовской ОВА поступил анонимный звонок о заминировании здания администрации". 

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Детали: Всех работников попросили временно покинуть свои рабочие места. На месте работают взрывотехники и другие профильные службы.    

В Ивано-Франковске также сообщили о заминировании здания областной военной администрации. На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Темы: ЛьвовщинаИвано-Франковская областьминирование
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