Ток-шоу УП: Битва дронів, фронт, євроінтеграція

Фронт: рейди Сил оборони на лівобережжя Херсонщини та оборона Авдіївки

Битва безпілотників: хто попереду? Україна планує виробляти десятки тисяч БПЛА в місяць. Росіяни атакують "новими" дронами.

Євроінтеграція вже поруч? Чи виконала Україна список завдань ЄС?

Ці та інші питання обговоримо у ток-шоу УП у п’ятницю. Трансляція відбуватиметься з 20:00 на каналі УП в Youtube.

Гості студії:

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