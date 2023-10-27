Ток-шоу УП: Битва дронів, фронт, євроінтеграція
П'ятниця, 27 жовтня 2023, 19:00
- Фронт: рейди Сил оборони на лівобережжя Херсонщини та оборона Авдіївки
- Битва безпілотників: хто попереду? Україна планує виробляти десятки тисяч БПЛА в місяць. Росіяни атакують "новими" дронами.
- Євроінтеграція вже поруч? Чи виконала Україна список завдань ЄС?
Ці та інші питання обговоримо у ток-шоу УП у п’ятницю. Трансляція відбуватиметься з 20:00 на каналі УП в Youtube.
Гості студії:
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- Єлизавета Ясько, народна депутатка фракція "Слуга народу"
- Роман Лозинський, народний депутат, фракція "Голос"
- Марія Берлінська, засновниця ГО "Центр підтримки аеророзвідки"
- Ростислав Павленко, народний депутат, фракція "Європейська солідарність"