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Ток-шоу УП: Битва дронів, фронт, євроінтеграція

"Українська правда"П'ятниця, 27 жовтня 2023, 19:00
Ток-шоу УП: Битва дронів, фронт, євроінтеграція
  • Фронт: рейди Сил оборони на лівобережжя Херсонщини та оборона Авдіївки
  • Битва безпілотників: хто попереду? Україна планує виробляти десятки тисяч БПЛА в місяць. Росіяни атакують "новими" дронами.
  • Євроінтеграція вже поруч? Чи виконала Україна список завдань ЄС?

Ці та інші питання обговоримо у ток-шоу УП у п’ятницю. Трансляція відбуватиметься з 20:00 на каналі УП в Youtube. 

Гості студії: 

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  • Єлизавета Ясько, народна депутатка фракція "Слуга народу"
  • Роман Лозинський, народний депутат, фракція "Голос"
  • Марія Берлінська, засновниця ГО "Центр підтримки аеророзвідки"
  • Ростислав Павленко, народний депутат, фракція "Європейська солідарність"

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