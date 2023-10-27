Ток-шоу УП: Битва дронов, фронт, евроинтеграция

Фронт: рейды Сил обороны на левобережье Херсонщины и оборона Авдеевки

Битва беспилотников: кто впереди? Украина планирует производить десятки тысяч БПЛА в месяц. Россияне атакуют "новыми" дронами.

Евроинтеграция уже рядом? Выполнила ли Украина список задач ЕС?

Эти и другие вопросы обсудим в ток-шоу УП в пятницу. Трансляция будет происходить на канале УП в Youtube.

Гости студии:

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