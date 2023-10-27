Ток-шоу УП: Битва дронов, фронт, евроинтеграция
Пятница, 27 октября 2023, 19:00
- Фронт: рейды Сил обороны на левобережье Херсонщины и оборона Авдеевки
- Битва беспилотников: кто впереди? Украина планирует производить десятки тысяч БПЛА в месяц. Россияне атакуют "новыми" дронами.
- Евроинтеграция уже рядом? Выполнила ли Украина список задач ЕС?
Эти и другие вопросы обсудим в ток-шоу УП в пятницу. Трансляция будет происходить на канале УП в Youtube.
Гости студии:
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- Елизавета Ясько, народный депутат фракция "Слуга народа"
- Роман Лозинский, народный депутат, фракция "Голос"
- Мария Берлинская, основательница ОО "Центр поддержки аэроразведки"
- Ростислав Павленко, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"