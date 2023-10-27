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Ток-шоу УП: Битва дронов, фронт, евроинтеграция

"Украинская правда"Пятница, 27 октября 2023, 19:00
Ток-шоу УП: Битва дронов, фронт, евроинтеграция
  • Фронт: рейды Сил обороны на левобережье Херсонщины и оборона Авдеевки
  • Битва беспилотников: кто впереди? Украина планирует производить десятки тысяч БПЛА в месяц. Россияне атакуют "новыми" дронами.
  • Евроинтеграция уже рядом? Выполнила ли Украина список задач ЕС?

Эти и другие вопросы обсудим в ток-шоу УП в пятницу. Трансляция будет происходить на канале УП в Youtube.

Гости студии:

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  • Елизавета Ясько, народный депутат фракция "Слуга народа"
  • Роман Лозинский, народный депутат, фракция "Голос"
  • Мария Берлинская, основательница ОО "Центр поддержки аэроразведки"
  • Ростислав Павленко, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"

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